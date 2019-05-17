【高盛推介】騰訊績後急跌　購沽證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊本周三(15日)收市後公布今年首季業績，期內營業額854.65億元人民幣，按年升16%。按通用會計準則計，純利達272.1億元人民幣，按年升17%，高過市場預期；但績後表現偏軟，昨日(16日)失守370港元水平，收市跌逾2%；今日(17日)高開0.7%後隨即倒跌。



觀察個股認股證資金流向，可見近日資金追捧認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1.25億元，為同期最多資金流入的窩輪相關資產。此外，北水近期亦關注騰訊，過去4個交易日皆錄得資金經港股通(滬)淨買入股份，合共約9.63億元。



投資者如計劃以貼價證作部署，可留意價外幅度約4%，年期約2個月的騰訊購(26929)。此外，中期的價外選擇則可留意價外幅度約11%，年期約3個月的騰訊購(25364)。



騰訊購(26929)行使價375.2元，2019年07月26日到期，實際槓桿12.4倍，行使價360至385元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高。



騰訊購(25364)行使價400.6元，2019年08月23日到期，實際槓桿11.9倍，中期價外認購證之選。



高盛騰訊認股證及牛熊證條款：

騰訊購(26929)行使價375.2元，到期日2019年07月26日，實際槓桿12.4倍。



騰訊購(25364)行使價400.6元，到期日2019年08月23日，實際槓桿11.9倍。



騰訊購(29007)行使價389.08元，到期日2019年08月20日，實際槓桿11.7倍。



騰訊沽(16174)行使價339.8元，到期日2019年08月27日，實際槓桿10.1倍。



騰訊牛(67848)收回價349.18元，行使價347.18元，槓桿比率24.2倍。



騰訊牛(57569)收回價346.78元，行使價344.78元，槓桿比率20.9倍。



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本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。

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