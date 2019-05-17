【瑞通推介】美團點評重上60元　追蹤購證

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指隔晚最多曾升309點，全日收報25,862點，升214點或0.8%，連升3日。恒指今日(17日)早市曾升逾百點，高位重上28,400點，其後升勢逐步收窄並倒跌。



恒指好倉(牛證及認購權證)昨日(16日)淨流出逾1,800萬港元(下同)；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2,000萬元，反映資金續預期大市偏淡。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,004至29,099點。



美團點評日前公布進軍餐飲以外的配送平台服務，股價近期顯著跑贏大市，逾兩個月以再重上60元。集團去年業績因優先股估值變動而錄得巨額虧損，投資者正聚焦集團下周四公布的首季業績。另外，同股不同權股份有望於7月起納入滬港通及深港通、內地科創版預期於6月起動等，都有機會為美團帶來潛在炒作機會。



該股今早曾抽升6%，見3個月高位64元，下一阻力留意65元，支持參考10天線(約57.5元)。昨逾80萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾20萬元淨流入。



美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商所製造的設備，其後美國商務部將華為及它的70間附屬機構列入貿易黑名單。



5G概念股中國鐵塔昨以全日低位2.01元收市，下跌2%；今早再跌2%，短期留意是否能重返50天線約1.98元之上，向上阻力則為10天線約2.06元。昨分別有308萬元和15萬元淨流入其好倉和淡倉。



平安資產管理在周二大手買入1.089億股工行，以平均代價5.4414元計算，相當於斥資5.93億元。另昨日港股沽空榜，



工行排第三位，沽空金額8.42億元，沽空比率34.2%。工行股價昨先低後高，收報5.55元，升1.3%；今早續於5.6元關前靠穩，留意下移中的10天線(5.65元)阻力。昨分別有21萬元和2萬元淨流入其好倉和淡倉。



有券商看好本地地產股表現，新地昨升近2%至134.8元，一舉收復10天、20天和50天線，但成交未配合增加。股份今早窄幅上落，留意一個月高位137.8元的阻力。昨逾20萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾110萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、短期購(16630)行使價388.2元，2019年7月到期，實際槓桿12.2倍。



騰訊貼價、中短期沽(29374)行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿7.2倍。



美團輕微價外、中年期購(29719)行使價70元，2019年12月到期，實際槓桿3.8倍。



鐵塔輕微價外、中短期購(29653)行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿5.7倍。



工行貼價、中短期購(17572)行使價5.68元，2019年11月到期，實際槓桿9.6倍。



工行輕微價外、中年期沽(18675)行使價5元，2019年12月到期，實際槓桿6.4倍。



新地輕微價外、中短期購(25776)行使價143.8元，2019年8月到期，實際槓桿13倍。



新地輕微價外、中短期沽(16143)行使價126.8元，2019年11月到期，實際槓桿8.7倍。



中移輕微價外、中短期購(18197)行使價78.8元，2019年10月到期，實際槓桿11.4倍。



中移貼價、中短期沽(18198)行使價70.88元，2019年11月到期，實際槓桿6.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(67789)收回價27,610點，槓桿比率47倍。

恒指N類熊證(67859)收回價28,980點，槓桿比率22倍。

美團牛證(59429)收回價54.8元，槓桿比率5.4倍。

鐵塔牛證(64169)收回價1.69元，槓桿比率4.3倍。

工行牛證(57937)收回價5.16元，槓桿比率13.5倍。

工行熊證(59795)收回價6.33元，槓桿比率4.8倍。

新地牛證(59656)收回價124.8元，槓桿比率10.4倍。

國壽牛證(63072)收回價17.41元，槓桿比率9.5倍。

國壽熊證(67780)收回價20.9元，槓桿比率7倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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