新股專輯：第8隻未盈利生科企邁博藥業　下周一起招股

內地生物製藥公司邁博藥業(02181)將於下周一起至周五(20至24日)招股，24日定價，料於31日主板上市，獨家保薦人為中金，預料將成為第8隻在港上市未盈利生物科技股。



據《東網》得到的銷售文件，邁博將發行7.8358億股，招股價介乎1.5至1.95港元，集資最多15.27億元，每手入場費約3,939.3元。是次引入三生製藥(01530)為基礎投資者，認購2,500萬美元等值股份，設6個月禁售期。



更新後初步招股文件顯示，邁博專注於治療癌症及自身免疫性疾病的單克隆抗體藥物的研發及生產，目前有9個候選單抗藥物，其中3個為處於臨床三期的核心產品。



截至去年12月底止，該公司錄得年度虧損1.49億元人民幣，較2017年同期的蝕4,770.6萬元人民幣有所擴大。該公司預期，受臨床研發開支影響，今年度集團綜合淨虧損將會按年增加。



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