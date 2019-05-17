【大行報告】瑞銀調升ASM太平洋目標價至82元

瑞銀發表報告指，ASM太平洋(00522)首季收入稍低於指引，管理層解釋由於農曆新年後需求未如預期般反彈，公司對次季的指引亦相對低，該行憂慮需求，認為外判半導體裝嵌及測試商(OSATs)去年就加密貨幣或已經過度建設，另汽車行業弱勢或會拖累表面貼裝技術(SMT)業務表現，同時智能手機需求亦乏善可陳。



該行指，公司的首季毛利率33.9%，料次季將有溫和改善，相比對上一次公司錄得類似收入水平時，毛利率達39.2%，估計當中差異在於產品組合、周期等有所不同，目前SMT解決方案業務銷售佔比已由過往的42%增至47%。



該行認為，行業其中一個正面因素在於先進的封裝解決方案，以台積電為例，在CoWoS封裝方面已顯著提升，另超微半導體(AMD)在「小晶片」(chiplet)也有好表現。隨着英特爾(Intel)宣布將於2021年推出其3D封裝技術Foveros，該行料資本開支將在2020年提升，雖然目前仍未確定行業資本開支何時反彈，但相信ASM太平洋在2020年將有更先進的封裝業務，將其2020年設備相關收入預測上調10%，毛利率預測升0.5%，目標價由75元升至82元，評級維持「中性」。

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