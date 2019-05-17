人民幣Hibor：隔夜息重上2厘　在岸及離岸人民幣齊跌

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息重上2厘，升至2.1厘；1、2星期拆息報2.56至2.85厘，1、2、3、6及12個月拆息則介乎3.23至3.57厘。



17/5/2019

隔夜 2.10711厘

1星期 2.56750厘

2星期 2.85100厘

1個月 3.23800厘

2個月 3.30483厘

3個月 3.43467厘

6個月 3.49983厘

12個月 3.57517厘



16/5/2019

隔夜 1.96050厘

1星期 2.55950厘

2星期 2.85500厘

1個月 3.25750厘

2個月 3.28883厘

3個月 3.45433厘

6個月 3.50517厘

12個月 3.59817厘



人民幣兌美元反覆下跌，離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)先後分別失守6.94及6.91關。



CNH一度由6.9214回落至6.9417，最新報6.9382；CNY亦由6.8875，跌至6.9121，最新報6.9065。



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