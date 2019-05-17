人民幣Hibor：隔夜息重上2厘 在岸及離岸人民幣齊跌
2019年05月17日 11:57
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(法新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息重上2厘，升至2.1厘；1、2星期拆息報2.56至2.85厘，1、2、3、6及12個月拆息則介乎3.23至3.57厘。
17/5/2019
隔夜 2.10711厘
1星期 2.56750厘
2星期 2.85100厘
1個月 3.23800厘
2個月 3.30483厘
3個月 3.43467厘
6個月 3.49983厘
12個月 3.57517厘
16/5/2019
隔夜 1.96050厘
1星期 2.55950厘
2星期 2.85500厘
1個月 3.25750厘
2個月 3.28883厘
3個月 3.45433厘
6個月 3.50517厘
12個月 3.59817厘
人民幣兌美元反覆下跌，離岸人民幣(CNH)及在岸人民幣(CNY)先後分別失守6.94及6.91關。
CNH一度由6.9214回落至6.9417，最新報6.9382；CNY亦由6.8875，跌至6.9121，最新報6.9065。
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