【午市重點睇】人民幣向下　布油曾升破73美元

●亞洲市，美匯指數企97.82；圓匯由109.9升上109.7水平；歐元兌美元報1.117；英鎊低見1.2782。港匯弱企7.8494。在岸人民幣(CNY)一度低見6.9121，離岸人民幣(CNH)曾失守6.94關，最新報6.9381。金價徘徊1,286美元；布油觸及73.06美元，最新報72.93；紐油報63.25美元。道指期貨續偏軟。



●港股回軟，恒生指數半日跌218點或0.77%，報28,056點，電訊設備股捱沽；騰訊報360.2元，跌1.2%。https://bit.ly/2w2VNSu

-【大行報告】摩通削銀娛目標價至58元。

-證監會指股權高度集中，建福：已遵守上市規定。

-渣打在倫敦回購逾136萬股。

-太興置業主要股東售近兩成股權，今復牌。

-星宇控股掛牌翌日再飆逾兩成，創新高。



●【即市分析】

-中國鐵塔整固待變。https://bit.ly/2JMA8GC

-醫藥股吸引資金避險。https://bit.ly/2Q9qC1g

-蒙牛乳業可更上一層樓。https://bit.ly/2VudAN0

-恒指走勢依然利淡，對策係…https://bit.ly/2HCd6iG



●A股快報：3大指數半日收跌1.4%至1.7%。https://bit.ly/2QaCAI8



●亞洲股市：日股中段漲約300點。https://bit.ly/2HpYGSE



●貿戰升級：

-中國發改委指影響總體可控。



●華為的美元債券價格連續第2日下挫，跌至1個月以來的新低。



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續降至0.78厘；1個月期跌至1.66厘。



●人民幣中間價下調171點子，報6.8859。



●人行連續第7日暫停逆回購交易。公開市場本周累計淨回籠500億元人民幣，計入中期借貸便利(MLF)操作，本周全口徑淨回籠60億元人民幣。



●急速滑落！比特幣跌15%，失守7000美元。https://bit.ly/2WNuJCB



●深水灣徑8號亞洲分層樓王買家身份曝光！據土地註冊處，1座B連花園單位登記買家為莊元(Chong Yuen)。



●中國連銷咖啡店瑞幸咖啡(luckin coffee)IPO發行價定為每股17美元，按此計算的市值達42億美元(逾320億港元)；集資5.61億美元。

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