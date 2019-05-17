瑞聲科技首季少賺61%　股價跌幅收窄

瑞聲科技(02018)首季業績略勝預期，股價午後一度跌幅收窄至2%，至43.7港元，成交暫約4.6億元。



公司早於今年2月發首季盈警，預期溢利將下跌至2.8億至3.9億元人民幣(下同)，較2018年同期減少約65%至75%。





【12:15】瑞聲科技首季純利按年挫61%

瑞聲科技公布截至2019年3月31日止首季業績，股東應佔溢利4.31億元，按年下跌61.6%，每股基本盈利0.36元。



期內收入37.53億元，按年減19.08%；毛利率按年跌7.9個百分點，至30.1%。



分部方面，受訂單減少及傳統產品價格承壓的影響，首季聲學業務(動圈器件)收入和毛利率按年分別下跌22.3%及5.2個百分點，至18.8億元及32.9%。公司預計此分部表現將於今年下半年開始逐步改善。



光學業務收入增長迅速，首季度出貨量按年升115.2%，推動收入按年增71.7%，達1.51億元。



至於電磁傳動及精密結構件，受主要客戶出貨量減少影響，此合併業務板塊收入按年跌19.5%至15.3億元；由於產品組合變化和精密結構件單價下跌，令整體毛利率受壓，按年跌9.4個百分點至32.3%。



集團指出，公司業務整體前景仍向好，第一季度末客戶訂單好於預期。隨着集團的產品平台將滲透至新推出之高、中端機型，預計收入將由今年第二季度開始逐步回升，並在產能利用率的進一步提高下，業務實現全年按季度增長。

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