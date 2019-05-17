樓價UPDATES：凱旋門業主付近2球SSD稅離場

受中美貿易戰困擾，部分業主看淡樓市，未滿3年辣招期仍啃稅離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●筲箕灣譽都低層A室，實用面積367方呎，一房間隔，獲租客以每月1.7萬港元承租，實用呎租約46.3元。



●小西灣藍灣半島3座低層A室，實用面積596方呎，三房間隔，月租2.35萬元，實用呎租約39.4元。



●跑馬地海怡閣高層B室，實用面積約328方呎，兩房間隔，原叫價750萬元，減價21萬元，以729萬元易手，實用呎價約22,226元。原業主持貨剛滿3年，額外印花稅(SSD)鬆綁即轉手，帳面獲利約149萬元。



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九龍區



●九龍站凱旋門觀星閣低層D室，實用面積約546方呎，兩房間隔，原叫價2,030萬元，減價40萬元，以1,990萬元沽出，實用呎價約36,447元。據了解，原業主持貨不足3年，須繳付10%、即約199萬元的額外印花稅(SSD)，扣稅後帳面仍賺403萬元。



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新界區



●屯門萬寶大廈低層E室，實用面積256方呎，以375萬元售出，實用呎價14,648元。原業主持貨不足3年，須繳10%額外印花稅、即37.5萬元。



●粉嶺中心C座中層8室，實用面積476方呎，兩房間隔，以588萬元易手，實用呎價12,353元。單位21年升值約1.9倍。



●大圍名城1期3座中層北冀D室，實用面積739方呎，三房連主人套房間隔，以1,400萬元沽出，實用呎價18,945元。原業主持貨5年沽出，帳面獲利580萬元。



●大圍金獅花園2期F座中層8室，實用面積321方呎，兩房間隔，議價後以520.8萬元易手，實用呎價16,224元，12年升值約3.8倍。

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