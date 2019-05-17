離岸人民幣跌至6.94　官媒：為匯率戰做好準備

人民幣在岸價(CNY)今日一度跌穿6.91兌每美元關口，最新下挫253點子，至6.9074兌每美元；離岸人民幣(CNH)跌得更深，最新報6.9405的近半年低位，按日大跌338點子。每百港元兌約88.4人民幣。



外電引述花旗分析指，內地為保持金融穩定，以及外匯儲備管理，人民幣短期內跌破7算的機會相當低。但假如匯價進一步貶值並突破重要心理關口，有機會對美國風險資產帶來負面衝擊，故人民幣貶值或有利於中國作為反擊手段。



有內地官媒更發出評論文章，指匯率戰將以意想不到的方式考驗美國，中國研究西方經濟學的經濟學家，相當清楚美方發起匯率戰的套路，相反美國人對中國卻一無所知，更揚言北京會為匯率戰做好全面的準備。



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