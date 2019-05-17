【大行報告】美國禁用華為設備　中國或放慢5G發展

對於美國出招封殺華為，投行認為有機會令中國5G發展放緩，或利好內地電訊商。不過相關設備股恐受事件拖累。



美資投行Jefferies發表報告，指華為擁有45%至50%的中國電訊設備市場佔有率，一直與內地電訊商合作，推進5G技術和網絡試運，受美國的出口禁令影響，估計中國有機會放慢5G網絡的發展速度，料內地電訊商會從中受惠，因5G推進速度放緩，意味電訊商的資本支出會推遲，建議買入相關類股。



另外，野村報告指華為面對美國的限制，公司及其供應鏈所面臨的風險再增加，若貿易限制未能在數個月內得到解決，華為的產品很有可能會受到影響，其供應鏈或被迫將客戶群多元化。



報告指，中國5G網絡和5G智能手機的推出可能會因而延遲，長飛光纖(06869)等零組件股票或受影響；主要的智能手機光學元件供應商包括舜宇光學(02382)及丘鈦科技(01478)亦會被波及。



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