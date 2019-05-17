壹傳媒股價午後急瀉逾16%創新低

壹傳媒(00282)股價午後插水，最多瀉16.5%，至0.156港元的歷史新低。



虧損連年的壹傳媒近年不斷出售資產吊命。今年2月28日確認，向台灣大鎪科技出售位於高雄市岡山區本工五路68號的所有地皮，以及建於其上的三層高樓宇，總建築面積約7,829.5平方米，代價為3.1億新台幣(約7,890萬港元)。早於去年11月，壹傳媒亦將位於台北市內湖區總部的兩幢大樓物業，以總代價約4.54億港元出售予台灣中信金控旗下台灣人壽，但還債後實際僅餘約8,700萬港元作營運資金。



另外，公司大股東黎智英亦不斷出售台灣物業，今年3月底將其私人持有內湖區的兩幢辦公大樓出售，套現約共22.5億新台幣(約5.6億港元)。近日市傳他正放售位於台北市大安森林公園首排的豪宅「頂高麗景」十樓單位，開價約4.24億新台幣(約1.07億港元)。



若由去年底起計，壹傳媒及黎智英已四度出售台灣資產套現，分析認為，拋售之急顯示其有意先收縮台灣業務。



近年壹傳媒累積虧損擴大，單單最近公布的半年業績便蝕逾2億元，公司及大股東黎智英短期內一再出售台灣物業試圖為公司止血。壹傳媒股價較歷史高位累挫逾九成，前景堪憂。近期出售資產套現只屬「杯水車薪」，物業「賣一個少一個」，擔心該公司未來想靠「賣、當、借」度日都難。



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