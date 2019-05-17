貿戰升級：麥格理不認為人民幣會大幅貶值

中美貿易關係持續緊張，麥格理大中華區首席經濟學家胡偉俊稱，短期內會為中美股市帶來震盪，且拖低今年中國經濟增長0.3至0.4個百分點，但相信中央會推出刺激政策來抵銷影響，反而更重要的是帶來間接影響，包括企業信心及投資等，該等影響難以量化，但估計中美於今年餘下時間內有機會達成協議。



他表示，在貿易爭端期間，不認為人民幣會出現大幅貶值，與兩年前的情況不一樣，今年並無出現外資大規範流出的情況，相信今年人民幣兌美元會在6.5至6.9的水平波動。他認為，中國若大規模拋售美國國債作為報復美國的手段，將會帶來很大投資損失，因此中國拋售美債的可能性不大。



至於該行香港及中國房地產研究部主管吳嘉俊預期，內房政策傾向放鬆多於收緊，該行亦觀察到不少房地產商下半年有加價空間，因此看好內房股的走勢，料較香港地產股更佳。



他解釋，本年至今香港樓價已上升約5%，而股票市場亦已有一定升幅，下半年股市傾向平穩，對樓市氣氛亦有所影響，且要留意美國有加息的可能，因此對香港樓市下半年看法趨於保守。



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