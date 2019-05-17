樓價UPDATES：嘉湖山莊三房戶以同類新高價易手

大型屋苑樓價上升，天水圍嘉湖山莊一個三房單位以近期同類新高價沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●薄扶林貝沙灣6期8A座高層B室，四房雙套間隔，附有工人房，享全海景，以6,900萬港元連車位易手，以實用面積1,741方呎計，折合呎價39,632元。



●堅尼地城泓都1座極高層F室兩房戶，望山景及海景，實用面積約496方呎，在個半月前以3萬元放租，外區家庭客網上搵盤，零議價情況下承租，實用呎租約60.5元。



●北角THE JAVA低層C室一房及儲物室間隔，向東北，以836萬元成交，實用面積344方呎計，折合呎價24,302元，新買家屬收租投資者，料租金回報可達3.3厘。



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九龍區



●將軍澳維景灣畔11座低層G室，實用面積499方呎，兩房間隔，以770萬元成交，實用呎價15,431元。



●將軍澳海悅豪園2座中層F室，實用面積約427方呎，兩房兩廳間隔，叫價710萬元，在買家僅睇樓一次，議價後獲減4.2萬元，以705.8萬元購入，實用呎價約16,529元。



●九龍塘又一居本月暫錄4宗買賣，包括25座低層A室，實用面積561方呎，三房套房間隔，享校園景，現以1,180萬元沽出，實用呎價21,034元。



●大角咀奧柏•御峯1座高層D室，開放式間隔，望少海景，實用面積約264方呎，以約15,000元放租一星期，外區單身租客睇樓兩次洽租，減價1,500元，以13,500元租入，實用呎租約51.1元。



●長沙灣宇晴軒錄本月首宗買賣，單位為5座中層G及H室，其中G室實用面積447方呎，H室實用面積602方呎，成交價合共1,818萬元，按兩單位總實用面積1,049方呎計，折合呎價約17,331元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊樂湖居10座中層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，輕微議價後，獲上車人士以655萬元購入，實用呎價約11,953元，做價屬近十個月同類新高。



●天水圍居屋天盛苑R座高層6室，實用面積650方呎，屬康和式套三房間隔，於未補價第二市場以595萬元沽出，實用呎價9,154元，新買家為家庭客，因有小孩，需要較大生活空間，於是以綠表形式換上大單位。



●元朗區現時入場價600萬元放盤只有3個，近日御景園1座中層E室，實用面積485方呎，兩房間隔，獲上車客以590萬元購入，實用呎價12,165元。



●屯門邁亞美海灣2座低層A室，實用面積403方呎，兩房間隔，放租只有數天，速以1.2萬元租出，實用呎租30元，新租客為一對夫婦，深知市場上租盤短缺，快速拍板承租。



●馬鞍山聽濤雅苑3座中層C室，實用面積755方呎，三房連套房設計，議價後以1,078萬元易手，實用呎價14,278元。



●上水高爾夫景園2座中層A室，實用面積1,079方呎，套三房連士多房間隔，月租開價約2.8萬元，議價後以2.68萬元獲承租，實用呎租24.8元。

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