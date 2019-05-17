【即市分析】人幣貶值壓力增　港股「六絕」難逃？

東方產經專欄作者HS哥：美股昨晚表現唔錯，不過港股今日(周五)就繼續冇運行，咁又難怪，A股再次回軟，加上人民幣再現貶值壓力，離岸人民幣見6.9343，中資股佔港股比重咁大，估值下調壓力增加，有心理準備，繼「五窮」後，港股「六絕」難逃！



指數拾級而下之同時，其實市場上眾多板塊前景或走勢都唔多樂觀，好似航空股受累人仔下跌；手機設備股又受美國總統特朗普出招針對華為；鐵路基建股受累支持政策只聞樓梯響卻未有實質政策出台下，近幾個月股價彈都唔彈；中資金融股如內銀及內險則受累A股下跌及實體經濟前景未明影響而反覆調整；新經濟股彈完一輪亦再次冇氣冇力。



此外，內地豬瘟疫情仍在蔓延，食品價格將繼續拉升通脹，令政府在研推降法甚至減息刺激經濟上，多了顧慮。



恒指從今年初在24,896點起步，反覆升至4月中高見30,280點後回調，並先後跌穿多條主要平均線。若以上述高低位計算，亦已先後跌穿調整幅度黃金比率0.236(29,009點)、0.382(28,223點)，未來有機會下試0.5(27,588點)。所以從牌面睇，短期就算唔止蝕都要減倉，盡量降低風險。

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