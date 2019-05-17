歐股早段下挫　EasyJet逆市升逾6%

歐洲股市三大指數早段全線低開，英國富時100指數跌0.3%，報7,333點；德國DAX指數跌0.7%，報12,224點；法國CAC指數跌0.5%，報5,420點。



英國廉航公司EasyJet公布截至3月31日止半年業績，期內稅前虧損為2.72億英鎊。惟公司表示，會維持今年原有的業績指引，並稱下半年將會減價。EasyJet股價逆市升6.5%。



德國汽車品牌寶馬(BMW)今日(17日)除淨，其股價現報66.4歐元，較昨日收市價低逾5%。



傳美國網購巨頭亞馬遜(Amazon)計劃入股歐洲外賣送餐平台Deliveroo，後者的主要競爭對手Just Eat及Delivery Hero股價分別下跌7.8%及4%。

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