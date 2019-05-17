科技商機：人工智能涉足威士忌釀製行業

外媒報道，微軟公司宣布，與芬蘭科技公司Fourkind以及瑞典釀酒廠Mackmyra Whisky達成合作，以創造世界首款利用人工智能(AI)開發的威士忌。



報道指，作為蒸餾過程的一部分，威士忌首先需要花費時間（通常是數年）置於燒焦的木桶中進行陳年。這會讓透明的酒液顏色變得更深，並賦予其獨特的風味。在木桶中陳年的時間長短，以及木桶之前裝了甚麼東西（比如波本酒、葡萄酒、雪利酒，諸如此類），這些因素可以被用來創造特定的威士忌配方。



釀酒大師就是對這些變量以及釀造威士忌的原料進行調整，以此釀造出不同的威士忌。而到目前為止，這整個過程都是由具備專門技能的人來完成的。對於所謂的人工智能調酒，也就是指Mackmyra正在將部分工作轉交給機器。



這家釀酒廠正在將其現有的配方、銷售數據以及客戶偏好信息饋入機器學習模型，這樣人工智能就能建議下一步應該製作哪些配方。



Mackmyra表示，人工智能能夠生成超過7,000萬種不同的配方。而且，人工智能會基於現有木桶的類型對高人氣和高質量的配方進行預測，並著重標記出來。這些模型由微軟的Azure雲計算平台以及Azure認知服務提供支持，微軟在公告中解釋說，Fourkind開發了這裏所涉及的人工智能算法。



然而，Mackmyra指出，他們並沒有用人工智能取代調酒大師。相反，他們在使用人工智能生成威士忌配方，然後那些配方仍然由（人類）專家負責挑選。



微軟表示，這是有史以來第一次使用人工智能來對威士忌的釀製過程進行增強。最終的成品將於今年秋季上市銷售。



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