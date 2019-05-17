二手樓價指數再升0.73%　連漲14周

二手樓價升勢未停，中原城市領先指數CCL報187.41點，按周升0.73%，連漲14個星期共10.28%。而中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.46點，按周升0.20%。CCL(中小型單位)報187.50點，按周升0.45%。三大整體指數齊升14周，是1997年3月後首現，當時齊升15周，是歷史最長齊升紀錄。



四區指數三升一跌，已經連續5周出現。港島CCL_Mass最新報197.57點，創歷史次高，按周升1.22%，連升2周共2.98%。新界東CCL_Mass報200.51點，按周升1.66%。新界西CCL_Mass報169.10點，按周升1.14%，連升3周共2.41%。九龍CCL_Mass報184.34點，按周跌1.90%，連升12周後回軟，終止了該區歷史最長連升。



八大指數中，港島CCL_Mass最接近自己歷史高位，僅相差0.21%，港島樓價有望率先重返高位。九龍CCL_Mass距離高位相差2.32%，新界東CCL_Mass相差3.98%，新界西CCL_Mass相差4.46%。

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