【fb直播】大市見底未？羅尚沛分析！

人民幣跌唔停，恒指周五(17日)受累，恒指牛熊分界線亦告失守，技術上好弱？「五窮六絕」，大市有排未見底？



騰訊控股(00700)績後連跌第二日，散戶於360蚊關築起「血肉長城」亦頂唔住沽壓要失守！趁低吸納股王又得唔得？



華為被美國封殺，首當其衝的中興通訊(00763)愈跌愈多，有兩成收入來自華為的舜宇光學(02382)亦急跌兩日，為表現最差嘅藍籌！短線博反彈好唔好？



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