【市後重點睇】離岸人民幣企6.93　道期跌55點

美匯指數徘徊97.8；圓匯企109.7；歐元兌美元報1.118；英鎊仍守1.2782。港匯升見7.8490，最新報7.8493。在岸人民幣(CNY)企6.91，離岸人民幣(CNH)則處6.93。金價企1,286美元；布油報72.64；紐油報63.03美元。道指期貨跌55點。



●市後關注點

-22:00 美國5月密歇根大學消費者信心指數初值

-23:15 美國紐約聯儲銀行行長威廉斯出席一場活動

-周六凌晨01:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報

-周六凌晨01:40 美國聯儲局副主席克拉里達在一活動上講話



●恒生指數全日跌328點或1.16%，報27,946點，全周跌603點。騰訊跌2.4%，手機設備股重災。https://bit.ly/2w2VNSu

-瑞聲科技首季少賺61%。

-壹傳媒股價午後急瀉逾16%創新低。



●A股快報：三大指數收跌2.5%至3.5%，連跌4周，滬綜指失守2900關。https://bit.ly/2QaCAI8



●亞洲股市：日股收升187點，能源股上揚。https://bit.ly/2HpYGSE



●歐洲股市受壓，英國富時100指數跌0.3%，報7,333點；德國DAX指數跌0.7%，報12,224點；法國CAC指數跌0.5%，報5,420點。



●【即市分析】

-中國鐵塔整固待變。https://bit.ly/2JMA8GC

-港股陰陽怪氣「有出路」！https://bit.ly/2w5XcI0

-人幣貶值壓力增，港股「六絕」難逃？https://bit.ly/2w5XcI0



●【大行報告】美國禁用華為設備，中國或放慢5G發展。https://bit.ly/2Qbgs03



●【大師午間教路】留意人民幣走勢！https://bit.ly/2Wff5mI



●【股匯攻略】黃金白銀何解冇運行？https://bit.ly/2w1Vc3A



●離岸人民幣跌至6.94，官媒：為匯率戰做好準備。https://bit.ly/2VLAHHR



●大玩過山車！比特幣急挫後反彈，重上7300美元。



●貿戰升級：麥格理不認為人民幣會大幅貶值。



●緹山頂層戶呎價10.18萬元售，料創九龍新盤新高！



●新地證實旗下大埔白石角雲滙遭銷監局檢控。



●二手樓價指數按周升0.73%，創14周連漲。



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