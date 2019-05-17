威過一時！《植物大戰殭屍》手遊誕生10周年

外媒報道，2009年，一家總部位於美國西雅圖的PopCap公司於當年5月發布了一款後來風靡全球的手遊——《植物大戰殭屍》。現在5月份，不知不覺間，《植物大戰殭屍》已經誕生10周年了。



《植物大戰殭屍》是一款策略搭防遊戲，其中還有着即時戰略和卡片收集等要素。玩家控制各種各樣的植物抵禦一波又一波的殭屍進攻，保衛自己的後花園和腦子，讓自己不至於淪為殭屍的食物。



遊戲中可選的植物有四十多種，但每個場景玩家只能選取其中的一部分，這就需要一定的策略了。另外你還可以在瘋狂戴夫那裏購買裝備，幫助更好的抵禦殭屍的進攻。



《植物大戰殭屍》最初只是一個PC平台上的休閒小遊戲，之後也開始登陸IOS和Android平台，並逐漸成為當年最火爆的遊戲。



遺憾的是，《植物大戰殭屍》的後續作品表現並不理想，課金的遊戲方式也讓很多玩家無法接受。《植物大戰殭屍》這個IP逐漸被人所遺忘。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm





