國產手機太強勁！印度4大智能手機品牌2個退出

外媒報道，印度成為全世界發展最快的智能手機市場，引發中國公司和三星電子等外國手機品牌展開爭奪戰。而最新戰況顯示，昔日印度的本土4大手機品牌，現在僅剩下2個仍在掙扎中。



報道稱，繼Karbonn手機之後，印度Intex科技的手機也開始從零售貨架上消失。知情人士指，Intex曾是僅次於Micromax的印度本土第二大手機製造商，最高市場份額近13%，但如今已將其手機製造廠停產，這表明它將退出印度智能手機市場。



這樣，在印度原來所謂的四大國產手機廠商(MILK)（四家公司的英文首字母組合是MILK）中，如今只剩下Micromax和Lava公司，但是這兩家公司的經營健康狀況也很差。



根據科技市場研究公司Counterpoint公司數據，截至3月底，原來的四大印度本土品牌在印度智能手機市場的份額僅為3%。但在2015年中期達到頂峰時，上述四大本土品牌在印度智能手機市場的總份額約為40%。現在，主要的中國品牌持有超過65%的股份。



消息人士表示，Intex已有幾個月沒有發布新款智能手機，該公司在大諾伊達卡地區的卡斯納新建的手機工廠將對外出售。



Intex技術總監Keshav Bansal證實轉讓手機工廠的交易，但堅稱該公司仍在從事手機業務，儘管規模已經縮小。



據印度媒體報道，在印度手機市場上，除了信實企業集團旗下的印度新銳移動通訊營運商Jio在當地傳統功能手機市場，能壓倒外國對手之外，其他廠商都跟不上中國手機品牌的競爭，並失去他們在激烈競爭的智能手機市場上的任何一塊陣地。



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