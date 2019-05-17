美團點評股東關注共享單車業務

採用同股不同權(WVR)架構、2018年錄得經營虧損按年擴大逾1.4倍至約約37.34億元人民幣的美團點評(03690)剛剛舉行股東周年大會。



與會股東陸先生指，會上並無股東向管理層抱怨公司虧損嚴重，管理層主要向他們講解業務發展情況，指主要業務「餐飲外賣」、「到店、酒店及旅遊」都錄得盈利有錢賺，並有信心兩項業務都會繼續賺錢。



股東們比較關心的問題是去年4月收購的共享單車摩拜。陸先生引述美團管理層指，摩拜經其收購後營運狀況有所改善，虧損都是來自折舊開支，經過一段時間後可望好轉。



他又認為，美團點評還有很大發展空間，因為其所涉足的業務都處於增長階段，餐飲及旅遊有盈利增長可以支撐美團拓展新業務。



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