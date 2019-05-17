貿戰升級：中國商務部前官員警告「不必恢復談判」

外國傳媒報道，美國繼加徵中國進口貨品關稅後，總統特朗普又簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，禁止美國企業使用華為設備。



對此，中國商務部前官員、外交官周曉明表示，中國不急於達成協議，立場變得更加強硬，因美方行為令人反感，若不在關鍵議題上讓步，中國就沒必要恢復談判。



事實上，美國財長姆紐欽(Steven Mnuchin)日前表示，不久未來將前往北京，繼續進行貿易磋商。然而，他的說法似乎已遭中方否認。中國商務部發言人高峰周四(5月16日)說：「中方不掌握美方來華磋商的計劃。」



內地官方媒體也在微信寫道：「沒誠意，來也白來、談也白談。」

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