【中環剝花生】貨幣戰在所難免？

5月過咗一半，中美你來我往互相反制，特朗普落實向中國貨加徵25%關稅，中方亦不示弱，以加收關稅、減持美債等還擊，最新連人民幣亦級級向下，莫非中方想打貨幣戰？



香港政府一早預估香港首季GDP按年僅增0.5%，為2009年第3季以來最低，正式增長數字周五(17日)出爐，印證香港經濟有隠憂？



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