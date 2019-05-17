張翹楚：經濟疲弱或令樓市氣氛轉差

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，雖然2019年第一季實質本地生產總值(GDP)僅按年輕微增長，惟對樓市走勢影響不大。他表示，最主要影響住宅物業市場為失業率，只要失業率維持低水平，市場不大機會出現斷供或低價賣樓的情況。



他又認為，經濟數據疲弱暫時只會令樓市氣氛轉差，構成心理影響。



他預計，第二季樓市走勢可以維持首季交投活躍的情況，但第三季及第四季則較難保持，預計下半年住宅交投量減少。



問及樓價走勢，他指出，首季樓價升幅約5%，估計今年餘下時間只會輕微上落，料全年樓價升幅維持5%。



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