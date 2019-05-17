貿戰升級：歐多國財長撐美延遲決定汽車關稅

外國傳媒報道，早前有消息指，美國總統特朗普打算將開徵汽車關稅的決定延後6個月，避免短期挑起歐盟和日本的貿易戰。對此，歐盟多國財長表示支持。



美國商務部長羅斯上周表示，預計特朗普會於5月18日(周六)前作出決定。



法國財長Bruno Le Maire指出，應避免任何形式的制裁、關稅及貿易戰，否則將對全球經濟增長造成不利影響。



德國財長Olaf Scholz亦稱，延遲決定汽車關稅是非常好的消息，對全球經濟而言，「我們應促進貿易，而非增添障礙。」



丹麥財長Kristian Jensen也認為，「延遲(汽車關稅)時間愈長，我們就愈有努力空間，擺脫貿易爭端帶來的困境。」

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