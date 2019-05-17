道富：環球經濟仍穩　投資者毋須持過多現金

道富環球市場宏觀策略團隊認為，今年環球經濟增長維持穩健、企業盈利上升，以及核心通脹溫和，投資者在今年初持有過多現金的審慎做法是不必要。



該公司高級董事總經理兼全球宏觀策略主管Michael Metcalfe表示，雖然美國近期出現通脹放緩，但屬短暫現象，個人收入強勁及就業增長，反映美國經濟放緩的幅度亦將會維持溫和。息口方面，受惠於G3國家(美國、日本和歐元區)央行未有加息行動，市場波動性將減少，料高風險資產表現向好。



他預料，在2020年後，由於市場前景不太明朗，而各國亦沒有太多解決方法，相信如何應對下一輪衰退是環球經濟一大憂慮，而財政政策及貨幣政策可在不同領域有幫助。

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