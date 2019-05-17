訓修實業：未受中美貿戰影響　料派息比率回升

髮飾品製造商訓修實業(01962)去年逾八成收入來自美國，主席兼行政總裁張有滄指出，早於2010年便將廠房搬至孟加拉，現時內地廠房收入貢獻只有約7%，預期今年佔比將持續下降至5%，未來內地廠房會主力負責研發，故集團未受中美貿易戰影響。



集團去年派息比率錄37.3%，較2017年度的45.7%有所下降。他解釋，減少派息是為了期內廠房建設而部署足夠資金，相信隨着餘下工程於今年完工，未來派息比率會回升，以回饋股東支持。



除生產廠房外，集團去年於孟加拉建設了包裝及漂染廠房。他指出，此舉有助縮短出貨時間，容許集團接更多急單，以迎合客人較快轉變的潮流需求；未來會拓展單價較高的人髮產品，以豐富產品組合，預料纖維及人髮產品比例各佔一半。



目前漂染廠及紙箱廠二期工程仍在進行，財務總監梁貝怡預期，今年度投資約8,000萬至9,000萬元，未來也會考慮在孟加拉其他地區建設小型廠房，預期近兩年資本開支維持相若水平。



張有滄又透露，未來也有考慮發展織髮產品，形式包括併購，目前正計劃入股香港及內地的生髮護髮中心，傾向一部分以股本形式收購。

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