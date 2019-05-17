華僑永亨李若凡：全年GDP增長仍可望達2.2%

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，首季香港本地生產總值(GDP)按年增長僅0.6%，除了經濟不太好，也因為高基數效應所致。可是隨後幾個季度，高基數效應會減退，故她預期第二季起GDP季度增長會開始回升，不再停留在1%以下的區域，她預測全年GDP增長預測可達2.1%至2.2%，接近政府預測數字的下限。



她解釋，本年第一季股市上升，製造了財富效應，相信會令私人消費有改善。雖然目前經濟仍然大受中美貿易戰突然轉差的影響，但戰況未完全惡化，加上六月有G20會議，屆時中美雙方又有會面的機會，或會出現轉機。而經濟不佳，內地政府亦預期會推出更多刺激經濟措施，故她相信，未來幾季的季度GDP會回升，但升幅不會多於過去十年平均值2.8%。



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