【北水追蹤】沽舜宇中興買騰訊

美國祭出「貿易黑名單」封殺華為，中港股市周五(17日)齊冧。恒生指數收報27,946點，挫329點。惟港股通連續5個交易日錄得淨流入，全日成交額約102.5億元，佔主板成交約10%，南下資金淨流入顯著縮水至約15億元。



舜宇光學科技(02382)及中興通訊(00763)成焦點，其港股通全日分別淨流出約1億元及1,869萬元。中國人壽(02628)亦遭淨賣出2.1億元，吉利汽車(00175)淨流出逾1.8億元。



工商銀行(01398)繼續獲大手買入，港股通錄得約6.3億元淨流入；建設銀行(00939)亦錄得3.69億元淨流入。騰訊控股(00700)股價大跌2.4%，收報355.8元，引北水湧入「撈底」，淨買入1.47億元。

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