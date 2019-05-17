貿戰升級：美企不滿特朗普強行禁華為

外國傳媒報道，總部位於俄勒岡州Hermiston的美國東俄勒岡電訊公司(Eastern Oregon Telecom)，向來為西部偏遠角落的4,000名客戶提供寬頻和電話服務，公司之所以能壓低成本，部分原因在於使用了中國電訊巨頭華為生產的設備。



現在該公司想政府釐清，本周總統特朗普決定禁止華為設備之後，其業務可能遭到何等影響。公司行政總裁Joseph Franell周四(16日)說：「誰知道會發生甚麼？不確定性簡直讓人窒息。」



就此，電訊服務提供商擔心不得不替換高價設備，高通等大型芯片生產商則可能被擋在利潤豐厚的中國市場之外，特朗普對華為採取的最新行動，正迅速地產生波及影響。高通股價周四下跌4%、博通下跌2.3%、Xilinx下跌7.3%等。



市場憂慮美國政府的禁令，可能削弱中國最大的科技公司，遏制美國芯片巨頭的業務。隨着華為設備減少，可能影響5G在全球的發展。



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