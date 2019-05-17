瑞聲力谷Android業務收入　高盛：成效存疑

瑞聲科技(02018)在首季業績通告中，對產品如何滲透入Android智能手機着墨不少，似要洗刷外界對公司業務倚賴蘋果公司(Apple Inc.)的觀念。



高盛認為，瑞聲首季收入優於預期，主要是來自Android智能手機的收入貢獻有所提高，但有關產品毛利很自然地會拖低毛利率，而且機型產品周期普遍比iPhone短，因此會令瑞聲經營開支上漲。



另一方面，瑞聲聲學部件及觸控馬達(摩打)在iPhone的份額、觸控馬達(摩打)在Apple Watch的份額都在流失，該行對Android生意能彌補多少存疑。

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