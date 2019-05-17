貿戰升級：中方續抨美干擾5G開發　讚法國公正

內地傳媒報道，中國外交部發言人陸慷在周五(17日)例行記者會上表示，5G的開發、利用有賴於世界各國的交流合作，像美國那樣出於政治目的人為干擾5G開發、利用與合作，甚至濫用「國家安全標準」，把有關問題政治化，採取打壓限制特定企業的歧視性做法，不僅不利於5G的發展，也有悖公平競爭原則。



至於有記者問：「據報道，法國總統馬克龍在被問及美國在5G建設上，限制中國科技企業發展時表示，法方堅持多邊主義，主張開展合作，不會對華為或其他任何企業採取封鎖行為。請問中方如何看待美歐國家之間的不同立場？」



陸慷表示，讚賞法方對中國科技企業參與5G建設表明的公正態度。

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