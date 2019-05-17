你想Dream Home：補習阿Sir三年儲百萬上車

男人應該創業還是置業？對Trevor而言，創業肯定大過天，他年輕時忙於為事業搏殺，錯失沙士低位入市時機。直至太太懷孕才匆匆置業，利用三年時間，靠死慳死抵月儲3萬元，終儲夠100餘萬元上車。



Trevor自小在公屋長大，爸爸是巴士司機，媽媽是家庭主婦，家境貧困令他深信工字無出頭，所以下定決心要闖一番事業。



他自中三開始當私人補習老師，賺取零用錢。直至2002年讀大學一年級時正式創業，向財務公司借貸3萬元，在屋邨開辦第一間補習社，舖位只有60方呎，經營約3個月已經回本。



初嘗成功滋味，令當年只有22歲的他決定「瞓身」創業，同時亦錯過上車時機。他指出，創業是生金蛋的雞，所以趁年輕拚搏，不斷擴張業務，高峰期曾擁有五間補習社。創業至今17年，曾發展科技公司業務慘蝕100萬元，並笑言如果當時選擇買樓，已是兩層物業的首期。不過，當年他始終認為創業本小利大，而買樓只是擁有一隻會生蛋的雞，吸引力不及經營生意。



時移世易，心態亦隨之改變，錯過沙士時平價上車的機會，數年前終於可以擁有自己的物業。為了上車，不但賣車，衣食住行亦要慳到盡，睇戲和應酬等非必要使費則可免則免。每月堅持儲3萬元，花三年時間終儲蓄100餘萬元。



原本從不「太上心」要買樓，直至去年結婚及太太懷孕，才「的起心肝」上車。兩人睇樓約半年，專攻大埔及荃灣區，但樓價超出500萬元以內的預算。最後斥456萬元買入屯門掃管笏的新盤上源，首期連印花稅等開支共100餘萬元。他坦言，入市時機很差，但仍幸運在樓價高企的今日可以「上架細車」，亦感恩單位實用面積有近400方呎，而非納米單位。樓盤料明年初才入伙。



Trevor現有業務包括兩間補習社及兩間科技公司，去年又與拍檔合資開串燒店。兼顧生意之餘，亦要供養父母及太太，加上要儲錢置業，多方面的壓力都要獨自承受。雖然辛苦，但他說這就是身為男人的分內事。

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