上商林俊泓：中國貿戰局面如「切香腸」

中美貿易談判仍未達成具體共識，上海商業銀行財資硏究部主管林俊泓發表報告形容，美國持強硬立場主要基於美股強勢，而中方則以一定力度進行反擊，同時亦不會全面進攻。



畢竟貿易談判時間愈長，早前落實的懲罰性關稅更難逆轉，他形容，中國的局面就如「切香腸」般，被切割來的每一小片，皆不會令整條香腸面目全非，但經多次重複切割的話，最終亦會所剩無幾。



首季本地生產總值(GDP)修訂為按年增長0.6%，林俊泓表示，增長放緩主要受到第一季以前樓市和股市轉壞，令私人消費減少所致。而由於私人消費是滯後的行為，故本年第一季股市和樓價回升所造成的財富效應，有機會帶動第二季的私人消費增長。他又指，私人消費為香港GDP組成的一個很主要部分，故消費回升，有助帶動GDP上升。



現時該銀行維持全年GDP增長預測為2.3%，可是下半年經濟增長的變數較，他認為，中美貿易戰持續並轉壞的話，該行將會向下修訂全年GDP增長預測至2%以下，即低於政府預測數字的下限。



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