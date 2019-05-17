聯交所股權變動資料顯示，中國交通建設(01800)於19年5月14日獲摩根大通增持3,057萬股，最新持股數目2.86億股。



中國人壽(02628)於5月14日獲摩根大通增持1,436萬股，最新持股數目5.3億股。



中國人民財產保險(02328)於5月15日獲摩根大通增持165萬股，最新持股數目4.15億股。



中國工商銀行(01398)於5月14日獲中國平安保險(集團)股份增持9,925萬股，最新持股數目104.32億股。



中國民航信息(00696)於5月15日獲摩根大通增持157萬股，最新持股數目8,525萬股。



中石化煉化工程(02386)於5月10日獲FMR增持101萬股，最新持股數目7,335萬股。



廣發証券(01776)於5月14日獲貝萊德增持367萬股，最新持股數目1.19億股。



敏實集團(00425)於5月14日獲摩根大通增持106萬股，最新持股數目5,795萬股。



申萬宏源(06806)於5月14日獲高盛增持1,388萬股，最新持股數目6.38億股。



龍源電力(00916)於5月15日獲摩根大通增持149萬股，最新持股數目3億股。



中國鐵建(01186)於5月14日被摩根大通減持1,456萬股，最新持股數目2.46億股。



吉林九台農村商業銀行(06122)於5月14日被美成集團減持2,230萬股，最新持股數目3,342萬股。



安徵海螺水泥(00914)於5月14日被摩根大通減持176萬股，最新持股數目1.03億股。



東風集團(00489)於5月14日被貝萊德減持2,436萬股，最新持股數目1.81億股。



民商創科(01632)於5月15日被張克強減持2,727萬股，最新持股數目2,714萬股。



深圳高速(00548)於5月14日被FMR減持1,179萬股，最新持股數目2,863萬股。



瑞聲科技(02018)於5月14日被摩根大通減持59萬股，最新持股數目1.57億股。



舜宇科技(02382)於5月15日被摩根大通45萬股，最新持股數目5,465萬股。



萬科企業(02202)於5月14日被摩根大通減持197萬股，最新持股數目1.09億股。

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