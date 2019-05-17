貿戰升級：美公布黑名單　針對華為措施周五生效

外國傳媒報道，美國總統特朗普政府團隊表示，本周宣布針對華為的新限制措施將於周五(5月17日)生效，並將它及其分布在全球的幾十家分支機構列入一份「黑名單」，限制其獲取美國關鍵供應商的能力。



美國商務部在周四發布的一則聯邦公報(Federal Register)中表示，該限制將適用於華為及其分布在德國、馬達加斯加等26個國家及地區的67家分支機構。這些分支機構主要是華為持有的私營附屬公司，而華為通過這些機構，在不同城市或國家地區進行交易或開展業務，因此成為白宮主要目標。



特朗普政府在推動遏制中國崛起方面頻出大招，可能對全球其他地區造成破壞後果。如果美國禁止向華為銷售半導體等至關重要的零部件，可能重創華為業務，高通、美光等美國芯片巨頭也會受挫，並且可能擾亂5G在全球範圍內推出。



美國商務部周三(15日)表示，很快就會將華為納入「實體清單」，意味任何美國公司都需要獲得特殊許可證，才能向華為出售產品。



華為是全球最大的網絡設備製造商，也是第二大智能手機品牌。美國商務部長羅斯稱，限制華為獲取美國零部件的措施將於周五生效，特朗普給了商務部150天時間，來建立一個流程、用於篩查美國公司從華為及其他一些引起美國官員擔憂的設備提供商採購設備。



不過，羅斯堅稱，華為事件與中美之間更廣泛的貿易談判無關，認為華為現狀對國家安全和外交政策有重大危險。

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