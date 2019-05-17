新股專輯：邁博藥業料與三生製藥有合作空間

內地生物製藥公司邁博藥業(02181)下周一(20日)至24日招股，並引入三生製藥(01530)為基礎投資者，認購2,500萬美元等值股份，設6個月禁售期。邁博藥業首席財務官李雲峰表示，公司與三生製藥在研發上有很多交流，相信未來在藥物銷售、牌照許可上均有合作空間，但目前雙方未有達成任何合作計劃。



他又提到，該公司三個核心候選藥物將陸續申請藥品上市，用於類風濕關節炎的CMAB008藥品在今年底申請藥品上市，相信可於明年獲得上市許可，而用於治療結直腸癌的藥品CMAB009，因需要監測病患的腫瘤情況，故臨床實驗時期較長，料2021年底完成臨床實驗並申請上市，將於2022年面市；用於治療哮喘的CMAB007則明年首季申請上市，預料最快明年底至2021年初上市。



他指出，現時中國引入的外國進口抗體藥，多數以歐美消費者收入水平定價，即使政府與藥廠談判後進口藥物價格有所下降，但目前內地仍然只有少數人可負擔，而邁博的藥品進入成熟期後，定價將比同類進口藥至少低一半，更具有競爭力。



他又指，日後將繼續開發多項藥品，在未來10年間，研發開支將佔營業收入5%。



銷售副總裁陳林透露，公司目前已在中國一線城市，如北京、上海等地，設立20個銷售渠道，預料在藥品上市時能完成所有一線城市布局。



該公司以每股招股價1.5至1.95元，發行7.8358億股新股，最多集資15.28億元。每手2,000股，入場費3,939.3元，預期於5月31日首掛。中金為獨家保薦人。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/