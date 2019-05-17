【深度解構】華為遭封殺　邊個最受傷？

美國總統特朗普早前簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，禁止企業使用威脅國家安全的外國電訊設備。其後，美國商務部更將華為及其關連公司列入貿易黑名單，禁止美企在未獲批准下向華為出售零件。惟有分析認為，華為所受到影響的並不及早前美國對中興通訊(00763)的封殺，反而對其供應商影響更大。



據早前媒體報道，華為去年公布的核心供應商名單當中，共有92家企業，其中美國廠商佔33家。當中不少為半導體及晶片公司，如高通(Qualcomm)、英特爾(Intel)、賽靈思(Xilinx)等，這些公司均為華為提供了生產手機及通訊設備必須的元件。換言之，這些美國企業亦要承受禁令的影響，拖累其產品銷售。須知道華為目前的手機全球出貨量超過2億部，而通訊設施的佔有率，亦是全球前列；美國供應商因此失去的訂單金額，肯定會對盈利造成打擊。



另一方面，外界憂慮，這次封殺恐會成「中興事件」的翻版。不過，評級機構惠譽的分析師認為，華為一直努力減少對外國零件的依賴，尤其是在晶片方面。華為目前主要採用的手機處理器，是旗下公司海思半導體開發的麒麟系列晶片，由台灣廠商代工。該系列晶片的研發是基建於英國ARM架構，因此不會受到美國禁令的影響。另外，華為亦有自研的5G基頻晶片「巴龍5000」等，反映出其在核心晶片上對外國供應商的依賴程度不高。



與此同時，有日本傳媒引述消息稱，華為早在半年前就向供應商購買了大量核心零件，囤積了約6個月至1年的庫存。這意味着，華為的生產線在短期內不會受到嚴重影響，亦有足夠時間調整其供應鏈。



在產品銷售方面。彭博專欄作家Tim Culpan亦表示，美國早已宣言要抵制華為，因此封殺令並不算意外，該公司基本上亦已放棄美國市場。整個美洲市場對華為營業收入的貢獻其實僅為6.6%，故禁令不會對華為的銷售造成嚴重影響。



●封殺行動恐變專利戰？

華為面對的情況，與早前美國對中興的情況大相逕庭。由於中興十分依賴美國企業提供的晶片，故單是採購禁令已足夠「斷其生路」。然而，相同的招數對華為卻未必能奏效。有觀點認為，美國或會採取激進的手段，例如禁止美國公司向華為提供專利授權。



事實上，高通及英特爾等美國企業在通訊術領域上擁有大量專利，華為亦一直須就這些專利付費；而智能手機所用的Android系統，實際上也是由美國大型科技企業牽頭研發。因此，這些專利的使用權也被外界視為美國的「撒手鐧」。



不過，需要注意的是，中國本身亦持有不少通訊技術專利。據德國專利資料庫公司IPlytics的統計，截至今年3月，中國在5G通訊領域所需的必要專利數量中，佔比達34%。而在這當中，華為更佔有15%專利，比高通所持的專利更多。IPlytics行政總裁Tim Pohlmann早前曾表示︰「就算華為不在美國銷售商品，仍可獲得巨額專利費。」



至於手機系統方面，Android過去一直屬免費開放原始碼的系統，使用該系統本身毋須付費，能否以此作為制裁手段仍屬未知之數。



●對華為供應商影響更大

外資大行瑞信(Credit Suisse)的報告指出，華為在全球半導體產業中貢獻的營業收入約250億美元。在短期內，華為核心供應商的營業收入恐會受到5至10%的影響。此外，在其他領域上，如光纖、電源、機殼、電聲元件、顯示屏的供應商亦恐會累。



事實上，在華為核心供應商名單上的瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)、比亞迪電子(00285)，周五(17日)股價分別下挫3.5%、10.4%及11.7%。另外，中興通訊(00763)亦跌逾8%；丘鈦科技(01478)更下跌逾15%。



瑞信又表示，在未來5G的發展上，諾基亞(NOKIA)、愛立信(Ericsson)及其供應商將成受惠者。同時，中國料將加緊扶植半導體供應鏈，以應對未來可能變化的形勢。

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