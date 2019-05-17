道富環球：倘內地推措施谷經濟　A股有支持

道富環球市場高多資產策略師陸庭偉表示，現持債券孳息率波動偏低，而各大央行皆希望避免利率過高等因素，利好新興市場及亞洲債券。股市方面，若中國推出刺激經濟措施應對現時經濟放緩，中國股市將有支持，故看好其前景，惟其他新興市場或亞洲股市有機會在今年下半年面臨更大壓力。



他認為，中國人民銀行未必會推出太多貨幣政策措施，以刺激經濟，反而會以稅務改革等財政政策推動，但需要至少半年才能看到成效，即預期要等到今年10至11月才見效，並帶來長遠經濟效益。



匯市方面，他指，由於「降準」會為人民幣貶值帶來更大壓力，故認為人民銀行短期內不會再採取相關措施，在美元走勢較強下，人民幣兌美元料有貶值壓力，惟人民幣兌其他一籃子貨幣的走勢則較平穩。



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