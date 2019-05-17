貿戰升級：中美互鬥　歐盟「食花生」或成為意外贏家

外國傳媒報道，隨着中美貿易戰愈演愈烈，歐洲出口商有機會成為「意外贏家」。



紐約投資銀行Jefferies首席歐洲經濟學家David Owen表示，如果美國加徵關稅，導致中國進口商品競爭力下滑，歐洲商品就有機會趁虛而入，創造優勢。



荷蘭國際集團(ING)經濟學家亦指出，歐洲可望在中美貿易爭端加劇下受益，包括機械、汽車零組件、塑料，以及部分化學品，都是頗具優勢的出口商品。



事實上，歐洲央行最新研究報告也提出類似觀點，「在兩國貿易爭端中，第三國可望因保護主義抬頭而暫時受惠。」

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