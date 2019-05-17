瑞聲：今年業務不會受中美貿易摩擦影響太大

市場憂慮內地通訊設備及智能手機製造商華為被美國封殺後，產品出貨量有下跌之憂。瑞聲科技(02018)董事總經理莫祖權稱，所有Android智能手機都是公司的客戶，但包括華為在內所有智能手機製造商客戶都已經做好今年出貨的採購準備。他相信，華為今年的手機出貨量應該不會有太大問題，華為本身市場也不太受中美貿易摩擦影響，因此瑞聲今年的業務不會有太大影響。



他續稱，華為在美國市場佔有率不高，它被美國針對應該在於通訊設備業務，這不會影響到它的智能手機採用Android作業系統。此外，瑞聲並無倚賴任何美國的核心技術，零件都可以自己製造而不需進口，因此沒有進口要美國許可的問題。



莫祖權又稱，智能手機製造商客戶會否將關稅成本轉嫁給供應商，取決於後者的能力有多少高，但瑞聲着重獨有技術含量。他續指，不論聲學或振動馬達都是來自公司電磁基礎的特別優勢，追求的毛利率一向都是四成或以上，不見得公司在微型技術的地位會有新的、接近瑞聲的競爭對手，下一代產品升級同樣會達毛利率四成的目標。



投資者關係經理文建威表示，首季度毛利率受累宏觀經濟下行及手機出貨量比較疲弱，消費者換機周期亦有所拉長，因此舊產品價格跌幅比較大。然而，SLS在Android聲學產品的比例會逐漸提高到七、八成，可以維持聲學產品單價及回復聲學業務的毛利率，另外光學方面也會因為出貨量、良率和效率等的改善而有所提高。



投資者關係主管龔思偉則表示，瑞聲在越南和菲律賓都有生產基地，中長線可望紓緩中美貿易戰的影響。



莫祖權表示，瑞聲確實在首季業績通告中，於多個業務板塊描述如何滲透Android市場，但只是清楚交代業務進展而已，更重要的是研發團隊不斷透過微型技術滿足用戶體驗，中長線而市場應該關注瑞聲在微型技術的發展，而非某類客戶之收入佔比。儘管現時瑞聲95%收入來自智能手機，但公司也有部署智能汽車市場。



另外，他又說，瑞聲不會為了對沖人民幣走勢做任何投機操作。

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