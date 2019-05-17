貿戰升級：之前猶豫的企業也開始撤離中國了

外國傳媒報道，美國總統特朗普的新關稅措施，正削弱中國作為生產基地的吸引力，令之前對搬遷生產線猶豫的企業也開始撤離中國了。



日本辦公設備製造商理光(RICOH)周四(5月16日)表示，正把一些生產業務從中國遷往泰國，以避免中美貿易緊張局勢帶來潛在風險。較早前亦有報道稱，台灣的建大工業也擬增資建設越南工廠。



值得留意的是，上述兩例只是最新的例子而已，不是僅僅兩所企業這樣做。此前已有一系列公司的高管異口同聲表示，貿易戰是促使它們退出中國的「最後一根稻草」。



理光在聲明中說：「(搬廠)目的是盡量減小加關稅的影響。」該公司指的是美國宣布，對剩餘中國輸美商品加徵關稅。該公司將在泰國，而非中國深圳生產所有輸美的多功能打印機。



該公司表示，其將考慮對生產結構進行多項調整，包括將更多生產線從中國遷往泰國，以應對各種風險，並提高效率。



大型消費品牌如新秀麗、梅西，以及Fossil Group，近期均表示，將繼續把生產和採購遷出中國。



事實上，美國去年對首批中國產品加徵關稅後，一些企業就已經採取行動。通訊設備製造商Sierra Wireless首席財務官David McLennan於5月9日表示，公司將部分生產轉移到越南的行動已基本完成，降低了貿易戰風險。



瑞銀去年11月，對200家出口製造企業的調查發現，約有37%受訪企業表示，已在過去一年轉移了生產，還有33%計劃在未來6到12個月內採取行動。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/