樓價UPDATES︰海濱南岸月內10宗成交　呎價破頂

紅磡海濱南岸5月暫錄得10宗買賣，平均實用呎價19,829港元，創屋苑新高，現時放盤叫價由880萬元起。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●海濱南岸3座中層K室，實用面積481方呎，屬大兩房間隔，望尖沙咀方向，景觀開揚，以996萬元易手，實用呎價20,707元。買家為區內人士，鍾情物業會所設施齊備，因而決定入市。而原業主於2009年8月以434.2萬元買入上址，持貨10年帳面獲利561.8萬元。



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新界區



●火炭御龍山1座高層D室兩房戶，實用面積556方呎，議價後以22,000元租出，實用呎租約40元。若以業主2011年購入價535萬元計算，租金回報率約5厘。



●市場細價盤源不多，帶動二線屋苑承接力亦不俗。葵涌葵星中心A座高層3室，實用面積460方呎，以兩房間隔，成交價533萬元，實用呎價11,587元。買家鍾情單位間隔實用，提供同區的大兩房設計，加上價錢相宜，所以決定承接自用。上址為原業主早於1990年12月以65萬元買入，現時升值約7.2倍。



●屯門海典軒2座中層E室兩房戶，實用面積457方呎，獲外區人士以1.37萬元即睇即租，實用呎租約30元。據了解，租客有親友居於該區，有感附近環境清幽，加上租金合預算，因此承租。



●馬鞍山公屋恆安邨3座高層13室，實用面積449方呎，以兩房一廳間隔，座向東北望園景。單位放盤半個月，原開價290萬元，最終累減22萬元，於未補價第二市場以268萬元成交，實用呎價5,969元。原業主於1998年8月購入上址，當時作價19.5萬元，現升值12.7倍。

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