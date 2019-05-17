新盤UPDATES：九龍區一手呎價料創新高

整體經濟增長放緩，無阻買家入市決定。豪宅新盤交投暢旺，單日錄得多宗大額成交，個別更創全區新高價。



●大手客逾2400萬購瑧樺兩伙

新世界發展(00017)旗下何文田瑧樺單日連沽兩伙，有大手買家斥2,419.8萬元購入兩個同層單位，其中3樓A1室，實用面積526方呎，兩房連儲物房設計，成交價1,320.3萬元，呎價25,101元。項目由開售至今累售237伙，全盤僅餘3伙可供發售，套現逾18億元。



●天鑄標準戶9800萬沽

新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄售出6座9樓A室，實用面積2,018方呎，成交價9,800萬元，呎價48,563元。成交紀錄冊列明，買家可享10.5%印花稅現金回贈及10萬元現金優惠，扣除後樓價約8,762萬元，呎價約4.3萬元。



●紅山半島洋房以逾1.01億售出

華懋集團等的大潭紅山半島，以逾1.01億元售出棕櫚徑137號洋房，面積2,788方呎，設1,147方呎庭院及578方呎天台。間隔為四房雙套設計，私人車庫可停泊4部座駕，呎價36,427元。



●緹山頂層戶呎價10.18萬元售 料創九龍新盤新高

石硤尾新盤緹山2座7樓A室連天台特色戶售出，實用面積3,017方呎，天台面積2,111方呎，成交價逾3.07億港元，呎價10.18萬元，料創九龍區一手住宅歷來新高紀錄。



●梁志堅：建議3房或以上單位才可標售

對於銷監局檢控發展商，地產建設商會執委會主席梁志堅表示，是次個案並非針對招標出售形式，而是有關成交紀錄資料披露等，但該會下周亦會再向會員發出新指引，初步計劃建議三房或以上單位才可以招標形式推售。



他重申，早前已與會員達成共識，例如優化成交紀錄冊披露資料等，希望會員自律，相信已可回應市場對新盤賣樓透明度的關注。



●深水灣徑8號亞洲分層樓王買家身份曝光！

上月以逾6.05億港元易手、奪亞洲分層樓王寶座的壽臣山深水灣徑8號特色戶，買家身份終於曝光。據土地註冊處資料顯示，上述售出的1座B連花園單位，登記買家為莊元(Chong Yuen)。該單位實用面積7,568方呎，花園面積2,983方呎，採五套房設計，呎價8萬元。



●新地大埔新盤雲滙涉銷售違規 遭銷監局檢控

新鴻基地產表示，現階段正研究有關指控，集團會密切跟進事件，並重申一向重視銷售手法符合法例規定，讓買家清晰掌握售樓資訊及程序，確保買家權益得到保障。



一手住宅物業銷售監管局(銷監局)周五(17日)表示，有一手住宅發展項目的賣方以招標形式發售一手住宅發展項目時，成交資料透明度不足，涉嫌違反《一手住宅物業銷售條例》(《條例》)。該局已向有關賣方提出檢控。

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