不再是傳聞！特朗普延遲決定汽車關稅180天

外國傳媒報道，美國總統特朗普正式表示，決定歐盟和日本的汽車關稅至少延期180天(即6個月)，主因要美國正與它們就貿易問題進行談判。他又命令美國貿易代表萊蒂澤在180天內，就汽車關稅與歐盟和日本繼續談判。



【20:30】外國傳媒最新引述消息人士表示，美國白宮將在周五(5月17日)宣布，是否延遲決定進口汽車和零部件關稅6個月。



外國傳媒周三(15日)引述4位消息人士透露，鑒於不想擴大全球貿易衝突，美國總統特朗普打算延遲對汽車關稅的決定，時間最多押後6個月或180日。美國商務部長羅斯上周表示，特朗普會於5月18日前作決定。

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