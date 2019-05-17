比特幣價格波動如坐過山車　係避險資產定係「局」？

近期升穿8,000美元的虛擬貨幣比特幣現泡沫，周五曾急瀉逾兩成，最殘跌至6,643美元。外電引述虛擬貨幣交易公司Kenetic Capital聯合創辦人Jehan Chu表示，是次的調整反映市場開始有人獲利回吐，隨近期投資虛擬貨幣的交易量大增，估計比特幣未來持續大幅波動。



回望比特幣過去一周如「坐過山車」波動，據CryptoCompare顯示，截至周五晚上七時，跌幅已收窄至7,246美元，但按日仍跌7.79%。若以日內最高位8,032美元計算，即日內波動高達1,400美元。



交易顧問公司GRZ Energy創辦人Anthony Grisanti早前已預告，比特幣年內升值不斷，意味價格將有回落空間，預料未來將持續於6,425至6,870美元水平徘徊。



事實上，現時比特幣的價值較年初時已升值逾一倍，但較2017年逼近兩萬美元高位仍累挫六成。適逢中美貿易戰，儘管有言論認為虛擬貨幣價值於短期內快速上漲，可能是受惠市場避險資金的大舉湧入，然而，有分析警告投資者，是次比特幣突然大幅急跌，已證明虛擬貨幣作為抵禦全球金融不穩定的避險資產說法並不恰當。



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