Apple前零售總監阿倫德茨　加入Airbnb董事會

外媒報道，短租約平台Airbnb證實，蘋果公司(Apple Inc.)前零售總監阿倫德茨(Angela Ahrendts)加入該公司董事會。



在今年早些時候宣布辭去蘋果公司職位之前，這位英國奢侈品牌Burberry前行政總裁領導Apple零售和在線商店業務5年時間。



資料顯示，阿倫茨是Apple薪酬最高的員工之一，2018年總薪酬為2,650萬美元，而Apple行政總裁庫克當其時的總薪酬也只為1,570萬美元(未計獲贈認購股權)。



在Apple工作期間，阿倫茨利用公司的實體店來吸引顧客，並通過Today At Apple等店內項目來提升品牌。Airbnb在聲明中表示，阿倫茨圍繞「在客戶中建立社區」的工作對該公司董事會非常有吸引力。



Airbnb表示，阿倫茨目前是該公司第三位獨立、非關聯的董事會成員。在此之前，美國運通前行政總裁Ken Chenault和Pixar前財務總監Ann Mather也都加入Airbnb，成為獨立董事。



Airbnb董事會宣布這一消息之際，剛好是該公司正準備進行首次公開募股(IPO)之際。據了解，該公司計劃今年下半年在美股上市。



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