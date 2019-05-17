夜市UPDATES：道指跌勢稍穩　百度曾瀉16%

雖然市場仍然憂慮中美貿易戰，但美國最新公布的經濟數據向好，有助美股早段跌勢喘定，道指報25,753點，跌109點，最低曾見25,657點，跌204點；標指報2,861點，跌15點，最低曾見2,854點；納指報7,844點，跌53點。美國5月密歇根大學消費情緒指數初值為102.4，好過預期的97.2，創15年新高。



俗稱「黑期」新加坡港股場外期指現報27,871點，跌53點，較恒指周五現貨收市27,946點為低。



在美國上市、近年屢爆醜聞的內地搜索平台百度公布，今年首季淨虧損3.27億元人民幣，超過市場預期，為2005年上市以來首次，加上第2季收入指引亦差過市場預期，拖累股價早段大瀉16%。



值得關注的是，反映國際市場的離岸人民幣(CNH)兌每美元目前跌勢依然未止，仍低見6.9435，距離日內低位6.9491仍不遠；每百港元兌人民幣處於近88.5水平。外國傳媒引述消息人士透露，人民銀行(即中國央行)會採取外匯干預與貨幣政策工具，來確保人民幣兌每美元短期不會跌穿「7算」的關鍵水平。



消息指出，人民幣跌穿「7算」雖然可以減少美國加徵關稅的影響，但同時也會讓市場對人民幣的信心下滑，引發資金外流。人民銀行本周在香港發行離岸央票，已清楚表示人行有意吸收離岸人民幣，阻止投資者沽空。



貿易戰方面，美國繼加徵中國進口貨品關稅後，總統特朗普又簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，禁止美國企業使用華為設備，市場憂慮引發「科技冷戰」。華為在美國的供應商股價目前全跌，Lumentum控股、高通，以及思佳訊均跌2%。晶片類股同樣下挫，凌雲半導體及美光科技跌1至3%。



中國商務部前官員、外交官周曉明表示，中國不急於達成協議，立場變得更加強硬，因美方行為令人反感，若不在關鍵議題上讓步，中國就沒必要恢復談判。



事實上，美國財長姆紐欽(Steven Mnuchin)日前表示，不久未來將前往北京，繼續進行貿易磋商。然而，他的說法似乎已遭中方否認。中國商務部發言人高峰周四(5月16日)說：「中方不掌握美方來華磋商的計劃。」內地官方媒體也在微信寫道：「沒誠意，來也白來、談也白談。」



另外，特朗普正式表示，決定歐盟和日本的汽車關稅至少延期180天(即6個月)，主因要美國正與它們就貿易問題進行談判。他又命令美國貿易代表萊蒂澤在180天內，就汽車關稅與歐盟和日本繼續談判。



【21:30】中美貿易戰未見降溫，美股周五(17日)早段受壓，道指低開204點，低見25,657點；納指跌72點，至7,825點。



美國的全球最大拖拉機生產商Deere & Co.警告，出口市場持續不明朗，短期商品需求如大豆的憂慮，導致農民對採購大型設備愈益審慎。該公司上季純利倒退6%至11.4億美元，連續6季差過預期，同時預測今年度收入增長及盈利分別只有5%及33億美元，低過原先估計的7%及36億美元。Deere股價早段瀉3.85%，報139.27美元。



圖片社交媒體Pinterest公布上市後首份業績，首季虧損由去年同期的5,270萬美元，縮窄至4,140萬美元(約3.23億港元)，但扣除特殊項目如股份薪酬後，每股虧損32美仙，遠高過分析員估計的虧損11美仙。由於全年銷售預測同樣遜預期，拖累股價周五早段插8.12%，低見26.31美元。



另邊廂，圖像晶片生產商英偉達(Nvidia)首季賺3.94億美元，倒退64%，扣除一次過開支後，每股盈利88美仙，較預期的81美仙優勝，期內收入按年減少31%至22.2億美元，略高過預期。Nvidia又估計，今季收入增至25.5億美元，行政總裁黃仁勳稱，公司重返升軌，但股價開市仍跌0.74%，至158.4美元。

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