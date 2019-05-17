倘中國限制稀土供美　可逼特朗普跪低？專家咁樣講...

中美貿易戰再度升級。內地官媒於其海外版發表文章稱︰「美國對稀土的需求是中國的王牌」，並指中國對稀土生產的有壟斷地位，可掌控美國高科技產業的「生命線」。



有外媒引述Banyan Hill Publishing分析師Ted Bauman指出，倘中國實施稀土出口禁令，並能夠承受6個月的美國關稅，那麼很可能會逼使特朗普認輸。



不過，他認為中國將稀土用作貿易戰的手段是個壞主意，因為中國若這樣做，將被其他國家視為不可靠的貿易夥伴，並導致其他擁有稀土資源的國家快速發展。



Awoye Capital的Jordan Awoye執行合伙人亦表示，美國或會在其地方發掘稀土，這可能為新興國家和市場提供機會，填補中國的空缺，例如越南或墨西哥。

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